Жителям Петербурга упростили оплату за коммунальные платежи

Санкт-Петербург, 14 мая. Абонентам ГУП «ТЭК СПб» упростили онлайн-оплату квитанций, которые теперь будут поступать в новом формате. В них плата за тепло и горячую воду объединена с суммой за электричество.

В условиях пандемии коронавируса теплоэнергетики призывают потребителей оставаться на самоизоляции и платить за услуги дистанционно при помощи Интернета. Тем не менее возможность передать показания лично сохраняется.

«Оплатить новые платежные документы можно на сайте ТЭКа — без регистрации или в личном кабинете, а также на сайте АО «Петроэлектросбыт», — отмечают в ГУП «ТЭК СПб».

Напомним, что в Петербурге не будут отключать горячую воду на период самоизоляции. Данное решение принято в интересах граждан, которые соблюдают карантинные меры.

Ранее пресс-служба администрации губернатора Петербурга сообщила, что власти города предоставят пенсионерам и многодетным семьям единовременную денежную выплату на приобретение медицинских масок и перчаток.