В Петербурге выписали первого пациента с COVID-19 после переливания плазмы крови

Санкт-Петербург, 14 мая. Первый пациент с коронавирусом в Петербурге, которому переливали плазму излечившегося от COVID-19 донора, выписан из больницы, сообщает пресс-служба городского комитета по здравоохранению.

Излечившиеся от коронавируса петербуржцы начали сдавать кровь для выделения плазмы 7 мая. По данным на 14 мая, плазму сдали семь человек. Как сообщает комздрав, за минувшую неделю в Городской больнице №40 Курортного района плазму перелили трем пациентам с тяжелым течением COVID-19.

«Все больные показали положительную динамику. Первый пациент отметил значительное улучшение в своем состоянии на второй день после введения плазмы, на третий день был переведен из реанимационного отделения, а сегодня покинул больницу», — сообщили в пресс-службе.

Второго пациента после улучшения перевели из реанимации в обычную палату, состояние третьего также улучшилось.

Главный специалист по анестезиологии и реаниматологии больницы №40 Евгений Гарбузов уточнил, что первыми плазму перелили двум врачам больницы, которые в тяжелом состоянии находились под аппаратами ИВЛ.

«Терапия гипериммунной плазмы от пациентов, перенесших инфекцию COVID-19, показывает хорошие результаты. Мы продолжим подбор доноров для дальнейшего расширения этой работы», — подчеркнул он.

Ранее старший научный сотрудник НИИ гриппа имени А. А. Сморидинцева, кандидат медицинских наук Игорь Никоноров в онлайн-конференции на площадке Медиагруппы «Патриот» отметил, что использование плазмы крови для лечения вирусных инфекций не является новым методом. Такой метод называется пассивной иммунизацией, однако он имеет некоторые ограничения, так как донором плазмы может стать только полностью здоровый человек.

Как сообщалось, в Петербурге донорами могут быть люди не старше 55 лет. После сдачи крови каждый донор получит выплату в размере от пяти до семи тысяч рублей.