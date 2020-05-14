Более 6 тысяч коек развернули в Петербурге для пациентов с коронавирусом

Санкт-Петербург, 14 мая. Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе развернули 6212 койко-мест для пациентов с COVID-19.

Пациентов с коронавирусом принимают в 19 медучреждениях. Власти перепрофилировали 13 больниц, три университета и Центр Алмазова.

По словам Беглова, в ближайшее время появятся койки еще в трех стационарах. Временный госпиталь работает в комплексе «Ленэкспо». Больных также принимает отделение больницы №40 в пансионате «Заря».

Беглов отметил, что власти Петербурга рассматривали возможность ввести систему пропусков. Но сейчас в этом нет необходимости.

В РФ активно внедряется способ лечения плазмой крови переболевших коронавирусом пациентов. Медики считают, что антитела, которые содержатся в плазме, помогут перебороть болезнь.

Пока этот метод используют в трех московских стационарах. Не исключено, что эту практику введут и в других регионах страны. Параллельно разрабатываются вакцины против COVID-19. Госцентр «Вектор» надеется зарегистрировать вакцину к осени.