Краеведческий музей появится в Колпино в 2022 году

Санкт-Петербург, 13 мая. Музей земли Ижорской появится в 2022 году в Колпино, сообщили в администрации Колпинского района.

Жители Колпино давно мечтали о собственном историко-краеведческом музее. Основой для экспозиции станет собрание Музея истории Ижорских заводов.

В музее представят историю создания мельниц. В администрации отметили, что меценаты регулярно передают ценные документы для экспозиции.

Часть музея будет находиться под открытым небом, там будет интересно прогуляться и посмотреть на турбины, якоря. Музей станет новой достопримечательностью Колпино и привлечет много туристов, пишет издание «Петербургский дневник».

Ранее сообщалось, что в Петербурге в 2021 году появится аллея ликвидаторов аварии на ЧАЭС и новый корпус для воспитанниц пансиона Минобороны РФ.