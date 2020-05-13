Беглов рассказал, как власти отвечают на обращения петербуржцев

Санкт-Петербург, 13 мая. Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что на запросы горожан через Интернет власти отвечают в течение девяти рабочих дней.

Беглов выступил в Заксобрании с отчетом о работе правительства. Он отметил, что в течение года вместе с помощниками ответил на 50 тысяч сообщений. Петербуржцы оставляли свои просьбы и предложения в соцсетях.

По словам губернатора, власти всех уровней научились оперативно реагировать на запросы со стороны петербуржцев. Большинство вопросов решаются оперативно, остальные включаются в программу развития города.

Сам Беглов регулярно публикует важную информацию на странице «Вконтакте». На его страницу подписаны почти 80 тысяч человек.

Здесь же он опубликовал важные аспекты отчета о работе властей города. Под публикацией появилось много комментариев, петербуржцев волнуют вопросы о масочном режиме.

Ранее сообщалось, что на покупку масок для социально незащищенных слов населения правительство из бюджета выделило финансирование. Выплаты получат 1,8 млн человек.

В городе также увеличились объемы производства средств защиты. Однако все еще ощущается нехватка аппаратов ИВЛ.