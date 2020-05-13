Беглов сообщил, что Петербург стоит в очереди на покупку ИВЛ

Санкт-Петербург, 13 мая. Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что городу не хватает некоторого медицинского оборудования. Об этом он сказал в ходе отчета о работе правительства в Заксобрании.

Глава города отметил, что прервались цепочки поставок , пришлось выходить на иностранные рынки. При этом объемы производства средств защиты в Петербурге увеличились.

«Мы сейчас стоим в очереди, разыскиваем это оборудование в разных странах, в том числе ИВЛ», — пояснил Беглов.

В Петербурге не хватало профильных врачей-инфекционистов. Пришлось перепрофилировать медиков других специализаций. Их научили работать с техникой и правильно использовать средства защиты.

Беглов отметил, что коронавирус подтвердился у 1465 медиков. Смерть от коронавируса подтверждена у четырех врачей. Власти Петербурга и Ленобласти установили размер выплат в случае заражения медиками коронавирусом.

Смольный признателен всем медработникам, которые находятся на передовой борьбы с эпидемией. В России запустили несколько акций в поддержку врачей, в том числе проект «Мы вместе».

В разных городах страны под окнами больниц, где находятся пациенты с коронавирусом, устраивают импровизированные концерты. Известные актеры и музыканты поддерживают врачей с экранов телевизоров и собирают средства для медиков.