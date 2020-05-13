Беглов рассказал о расходах Петербурга на борьбу с коронавирусом

Санкт-Петербург, 13 мая. Расходы Петербурга на борьбу с коронавирусом составили 17 млрд рублей, сообщил губернатор города Александр Беглов.

Глава Петербурга отметил, что ситуация непростая. Власти не предполагали, что появится новая статья расходов в бюджете. Он добавил, что нужно очень разумно распоряжаться имеющимися средствами.

«Я думаю, что это еще не предел», — сказал Беглов.

На заседании правительства рассматривался вопрос о внесении поправок в закон о бюджете на 2020 год. Доходы сокращаются на 15% до 573 млрд рублей, расходы — на 7% до 677 млрд рублей. Дефицит бюджета находится на уровне 104 млрд рублей.

Петербургские власти также выделили средства на покупку масок и перчаток для социально незащищенных слоев населения.

13 мая Беглов представил в Заксобрании отчет о работе правительства. Он отметил, что некоторые планы не удалось реализовать в 2019 году. Однако в социальной сфере есть определенные подвижки.

По словам губернатора, к 2024 году планируется построить 300 объектов социальной инфраструктуры. Это необходимо, чтобы обеспечить новые жилые районы доступными медицинскими и образовательными услугами.