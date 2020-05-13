Суд по делу историка Соколова в Петербурге перенесли на июнь

Санкт-Петербург, 13 мая. Суд Петербурга перенес дату рассмотрения дела история Олега Соколова, который обвиняется в убийстве Анастасии Ещенко.

Дело о жестоком убийстве с расчленением должно было рассматриваться 13 мая, но его отложили до 9 июня из-за коронавируса. Рассматривать такие дела по видеосвязи не позволяет закон.

Экс-доцент СПбГУ в ночь на 8 ноября 2019 года убил 24-летнюю возлюбленную. Позднее он решил избавиться от тела и по частям выбросил в реку Мойку.

Его поймали в тот момент, когда историк случайно упал в воду. Во время общения со следователями Соколов признал вину в убийстве.

По данным следствия, убийство было совершено из винтовки. Соколов хорошо обращался с оружием, поскольку исторические реконструкции были его пристрастием.

Убитую Ещенко Соколов тоже заинтересовал эпохой Наполеона. Вместе они неоднократно танцевали на балах и выходили в свет.

Несмотря на то, что адвокат настаивал на убийстве в состоянии аффекта, экспериза признала Соколова вменяемым. Специалисты считают, что такому человеку чужды тревоги и волнения, он отдавал отчет в собственных действиях.

Соколов пообещал увековечить свои отношения с погибшей. Он завершил мемуары еще до окончания следствия.