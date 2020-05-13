Эксперты назвали вакансии с самыми высокими зарплатами в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 мая. Сотрудники сервиса Hh.Ru назвали профессии, которые во время эпидемии стали самыми востребованными.

Аналитики составили рейтинг вакансий на основе данных, полученных в апреле. Число вакансий сократилось на 21%, а соискателей стало на 12% больше по сравнению с этим же месяцем 2019 года.

Чаще всего ищут IT-специалистов, у них самые высокие зарплаты. Им предлагают до 10 тысяч долларов. Есть спрос на медиков, маркетологов, PR-специалистов.

Работу активно ищут студенты, работники транспортной системы и производства. Конкуренция по некоторым позициям выросла до пяти раз.

Ранее специалисты сервиса Superjob сообщили, что в Петербурге искали реаниматолога с зарплатой более 470 тысяч рублей. Еще одна интересная вакансия — менеджер по проектным решениям, ему были готовы платить до 250 тысяч рублей.

По данным Росстата, работники с зарплатой больше миллиона рублей проживают в Москве, Петербурге, Подмосковье, на Сахалине, Тюменской области. С каждым годом таких работников становится все больше.