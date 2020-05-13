Беглов рассказал, как могут работать детские лагеря летом

Санкт-Петербург, 13 мая. Детские лагеря могут заработать летом в режиме обсерваторов, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Полноценная оздоровительная кампания пока недоступна из-за эпидемии. Однако загородные лагеря могут открыть для приема школьников.

Сейчас этот вопрос прорабатывают на уровне правительства Петербурга и Роспотребнадзора, сообщил Беглов. Число отрядов сократят, приезд родителей отменят.

Также в Петербурге могут заработать пансионаты, у которых есть медицинская лицензия. Губернатор добавил, что власти могут разрешить открытие дежурных групп в начальной школе.

Ранее Беглов сообщил, что к 2024 году в городе планируется построить 300 объектов социальной инфраструктуры. Речь идет о строительстве объектов первичного звена системы здравоохранения и образования, пунктах полиции.