Беглов заявил, что самоизоляция помогла избежать катастрофы

Санкт-Петербург, 13 мая. Губернатор Петербурга Александр Беглов во время выступления в Заксобрании рассказал, как город борется с коронавирусом.

4 марта был выявлен первый случай коронавируса в Петербурге. Власти оперативно развернули почти шесть тысяч коек, заработала 31 лаборатория.

Беглов поблагодарил более 80 тысяч медиков, которые в эпидемию остались на своих местах. Он подчеркнул, что в такие непростые времена проявляется характер человека.

Режим самоизоляции помог избежать катастрофических последствий, уверен градоначальник. Кроме того, остановить рост числа заболевших помогло собственное производство средств защиты.

Несколько банков, а также офисы Toyota и Honda оказали большую помощь городу. Правительство Петербурга учтет опыт, полученный во время эпидемии, и сможет выстроить новые экономические и социальные процессы.

Ранее сообщалось, что социально незащищенные слои населения Петербурга получат по 800 рублей на покупку средств защиты. Это касается пенсионеров, многодетных семей, детей-сирот.