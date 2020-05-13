Триста соцобъектов построят в Петербурге к 2024 году

Санкт-Петербург, 13 мая. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что к 2024 году планируется построить триста социальных объектов. Об этом он сказал во время отчета в Заксобрании о работе правительства за прошлый год.

Некоторые планы петербургские власти не успели реализовать. Основной задачей, по мнению Беглова, является устранение дисбаланса между жилой застройкой и социальной инфраструктурой.

Городу нужны больницы, школы, детсады, пункты полиции и другие объекты. На эти цели в текущем году необходимо 124 млрд рублей.

Беглов добавил, что необходимо организовать единую информплатформу для больниц и реализовать транспортную реформу.

На 1 января 2019 года на очереди на получение жилья стояли 84 ветерана Афганистана. Беглов заявил, что всем выдали ключи от квартир.

Собственное жилье получили 159 детей, оставшихся без попечения родителей. На средства городского бюджета были закуплены микроавтобусы для семей, в которых воспитывают более семи детей. Беглов передал ключи от автобусов их родителям.