Беглов рассказал о новой тактике Петербурга в борьбе с коронавирусом

Санкт-Петербург, 13 мая. Губернатор Петербурга Александр Беглов представил в Заксобрании отчет о работе правительства за 2019 год.

Глава города подчеркнул, что COVID-19 сильно ударил по экономике. Но основная нагрузка легла на систему здравоохранения Петербурга. Он добавил, что властям пришлось выбрать новую тактику борьбы с коронавирусом.

«Еще два месяца назад мы представить не могли, насколько будут откорректированы наши планы и решаемые задачи», ― сказал Беглов.

Эпидемия породила множество проблем, которые необходимо решить. Петербург, который является большим транспортным узлом, находится на третьем месте среди регионов с наибольшим числом случаев коронавируса.

Медики напоминают, что новый коронавирус намного коварнее ранее выявленных форм. У многих пациентов болезнь протекает без симптомов, при этом вирус поражает ткани легких. Он более заразный и у некоторых носителей не вызывает повышение температуры.

Таким образом человек может распространять вирус, даже не подозревая о своей болезни. В Минздраве РФ призывают россиян носить маску и печатки. После выбрасывания использованных средств защиты следует хорошо помыть руки.