Беглов поручил выделить средства на покупку масок для 1,8 млн петербуржцев

Санкт-Петербург, 13 мая. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал указ о выделении средств на покупку масок и перчаток для 1,8 млн горожан.

Пенсионеры, члены многодетных семей и семей с ребенком-инвалидом, сироты, малообеспеченные граждане получат по 800 рублей для покупки средств защиты. Пособия выплатят из бюджета Петербурга.

Беглов поручил комитету по соцполитике и районным властям обеспечить масками детей, которые остались без попечения родителей.

Россияне надеются, что в июне эпидемия коронавируса пойдет на спад. Эксперты считают, что жаркая погода может остановить распространение инфекции. Россиянам советуют пользоваться средствами защиты, проветривать помещение и делать влажную уборку.

По данным ВОЗ, в мире более 100 фармацевтических компаний занимаются разработкой вакцины. Пока только восемь формул находятся на стадии клинических исследований.

В организации здравоохранения отмечают, что препарат могут разработать в 2020 году. Однако массовое производство начнется не раньше следующего года.