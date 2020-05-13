Школьница в Ленобласти забеременела от иностранца

Санкт-Петербург, 13 мая. Жительница Волхова заявила в полицию, что ее 15-летняя дочь забеременела от мигранта, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Неработающая женщина рассказала, что ее дочь состоит на учете по беременности. Выяснилось, что с ноября 2019 года девочка регулярно вступала в половую связь с уроженцем Таджикистана 1997 года рождения.

Мужчина временно зарегистрирован на территории Ленобласти и работает мойщиком. Полиция задержала подозреваемого и выяснила обстоятельства, при которых несовершеннолетняя забеременела.

Возбуждено уголовное дело, иностранец находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что житель нижегородской области требовал у 11-летней девочки интимные снимки. Мать школьницы заявила на педофила в полицию.

Еще один случай произошел в Краснодарском крае, где мать обвинила в педофилии массажиста. По ее словам, мужчина приставал к 5-летнему сыну.