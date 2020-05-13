Педофил в Ленобласти развращал в соцсетях 11-летнюю девочку

Санкт-Петербург, 13 мая. Парикмахер из Гатчины заявила в полицию, что мужчина развращал ее несовершеннолетнюю дочь, общаясь с ней в социальных сетях. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Женщина обратилась к правоохранителям 12 мая. По словам матери пострадавшей, переписку интимного характера она обнаружила в конце марта.

Некий Андрей из Нижнего Новгорода вымогал у ее 11-летней дочери обнаженные фото. При этом мужчина знал, что общается со школьницей.

Правоохранители возбудили уголовное дело, преступнику грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Петербурге неоднократно судимый мужчина связался с девочкой под видом агента модельного бизнеса. Он предложил ей сделать фото интимного характера.