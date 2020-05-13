Названы самые опасные во время пандемии коронавируса места в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 мая. Руководитель рабочей группы по математическому моделированию распространения коронавирусной инфекции Центра НТИ СПбПУ Алексей Боровков заявил, что Санкт-Петербург на сегодняшний день пока что не вышел на так называемое плато по заболеваемости COVID-19. Он считает, что любое ослабление способно ухудшить ситуацию, при этом назвал самые эпидемиологически опасные места в городе.

Исходя из известных данных, эксперт заявил, что пессимистичный сценарий развития предполагает, что в ближайшие две с небольшим недели количество зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге удвоится и к 29 мая может составить около 12 000 человек.

При этом одной из самых опасных с точки зрения эпидемиологии зон является общественный транспорт, где иногда невозможно соблюдать социальную дистанцию в два метра, поясняет Боровков. Вторым не менее «заразным» местом называются рабочие опен-спейсы или большие офисы, поскольку в них также сложно соблюдать дистанцию и находиться в маске в течение всего дня, пишет «Комсомольская правда».

Напомним, ранее пресс-служба Смольного сообщила, что второй пакет мер по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях продолжающейся пандемии коронавируса был утвержден губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.