Администрация Петербурга направит 9 миллиардов рублей на поддержку бизнеса

Санкт-Петербург, 13 мая. Второй пакет мер по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях продолжающейся пандемии коронавируса был утвержден губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Как сообщает пресс-служба Смольного, общий объем выделенных средств составил 9 миллиардов рублей.

«Мероприятия по содействию занятости, снижению налоговой нагрузки, сокращению арендной платы, меры финансовой и кредитной поддержки и другие дают возможность существенно снизить негативный эффект от пандемии. Меры поддержки оцениваются в общей сложности на сумму около 9 миллиардов рублей», — отметили в пресс-службе городской администрации Санкт-Петербурга.

Среди прочего, будут предоставлены налоговые льготы малым и средним предприятиям, которые работают в сфере обрабатывающих производств или ведут научные разработки. Принятые властями города меры затронут как минимум 28 тысяч организаций.

Пакет мер включает в себя продление на полгода срока уплаты авансовых платежей по налогу на имущество за первый квартал 2020 года, а также на четыре месяца за второй. Этой льготой смогут воспользоваться собственники недвижимости более чем 1000 квадратных метров. Также будет продлен срок уплаты налога для организаций и ИП, которые используют патентную систему и единый налог.

Кроме того, будет введен мораторий на начисление пеней за просрочку оплаты услуг отопления субъектам малого и среднего бизнеса.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире достигло почти 4,3 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более чем 287 тысяч человек.