Скончалась заведующая отделением пульмонологии Елизаветинской больницы

Санкт-Петербург, 12 мая. Заведующая отделением пульмонологии Елизаветинской больницы Лилия Уон скончалась в Петербурге, сообщили в городском комздраве.

«Да, это так. Точную причину смерти установит комиссия по анализу летальных исходов», — сообщил ТАСС представитель комздрава.

Елизаветинская больница является одной из крупнейших в Северной столице.

Отметим, 24 апреля стало известно о том, что в реанимационном отделении Боткинской больницы умер врач-анестезиолог Сергей Белошицкий. Медик более 20 лет проработал в Елизаветинской больнице, но в феврале текущего года перевелся в Александровскую.

По данным на 12 мая, в Петербурге зафиксировано 339 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в городе выявлено 8 050 случаев. Выздоровели 1 784 человека. Умерли 58 пациентов.

Ранее во вторник глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил, что в России скончались пятеро журналистов с коронавирусной инфекцией. По его словам, всего в стране 200 заболевших представителей СМИ, передавал RT.

Вспышка вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 пневмонии была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. К настоящему моменту количество инфицированных во всем мире достигает 4,3 млн человек. Заболевание унесло жизни более 291 тыс. человек. В России зафиксировано более 232 тыс. случаев инфицирования.