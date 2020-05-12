Беглов выразил соболезнования родственникам погибших при пожаре в больнице Святого Георгия

Санкт-Петербург, 12 мая. Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким пациентов, которые погибли при пожаре в больнице Святого Георгия.

В своем обращении губернатор Северной столицы напомнил, что трагедия произошла в отделении реанимации больницы Святого Георгия, жертвами пожара стали пять пациентов. Беглов отметил, что избежать больших жертв удалось благодаря героическим действиям врачей и медсестер медучреждения, которые не бросили своих пациентов и, не дожидаясь спасателей, начали эвакуировать людей.

Беглов рассказал, что спасатели прибыли на место ЧП через шесть минут после срабатывания сигнализации. Градоначальник от имени всех петербуржцев поблагодарил медиков и спасателей за высокий профессионализм и проявленный героизм. От имени правительства он также выразил глубокие соболезнования родственникам погибших и отметил, что им будет оказана вся необходимая помощь.

Александр Беглов также сообщил, что по предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электрического оборудования.

Губернатор уже дал поручение провести проверку оборудования, состояния противопожарной безопасности и путей эвакуации тяжелых больных во всех стационарах города.