Родственникам погибших при пожаре в больнице Святого Георгия окажут помощь

Санкт-Петербург, 12 мая. Родственникам погибших при пожаре в больнице Святого Георгия в Петербурге окажут необходимую помощь. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора Северной столицы.

В сообщении отмечается, что губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что родственники погибших пациентов получат помощь, в том числе материальную, передает «Петербургский дневник».

Пожар в медучреждении вспыхнул утром 12 мая в отделении реанимации на шестом этаже здания. В результате инцидента погибли пять человек, 150 были эвакуированы из здания.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».