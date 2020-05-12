Противопожарное состояние всех больниц проверят в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 мая. Противопожарные системы проверят во всех больницах Петербурга после трагедии в больнице Святого Георгия, где во время пожара погибли пять человек. Соответствующее распоряжение губернатор Петербурга Александр Беглов дал во время оперативного совещания с главами силовых ведомств города.

Отмечается, что специалисты должны проверить техническое состояние и исправность медицинского оборудования, состояние противопожарных систем и готовность путей для эвакуации тяжелых больных во всех больницах города.

Напомним, что сильный пожар случился утром 12 мая в больнице Святого Георгия на Северном проспекте. Пламя охватило отделение реанимации на шестом этаже здания. В момент ЧП там находились 20 человек, пятерых спасти не удалось.

По факту гибели пациентов возбуждено уголовное дело, прокуратура инициировала проведение проверки.