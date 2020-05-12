Профессионализм врачей помог избежать больших жертв на пожаре в больнице Святого Георгия

Санкт-Петербург, 12 мая. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что большего числа жертв во время пожара в больнице Святого Георгия удалось избежать благодаря профессионализму и самоотверженности медицинского персонала медучреждения.

«Они немедленно, не дожидаясь прибытия пожарных, приступили к эвакуации своих пациентов на другие этажи и в другие отделения, выкатывали кровати, чтобы защитить больных от дыма», — заявил Беглов.

Напомним, что сигнал о возгорании в отделении реанимации медицинского учреждения поступил утром. В момент ЧП в отделении находились 20 лежачих пациентов. Спасателям удалось вынести из помещения 15 человек, пятерых спасти не удалось, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Пожарным удалось ликвидировать возгорание лишь через три часа. Генпрокуратура РФ инициировала проведение проверки по факту трагедии.