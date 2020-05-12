Врачи выявили коронавирус еще у 339 человек в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 мая. Врачи выявили 339 новых случаев опасной коронавирусной инфекции в Петербурге. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В сообщении также отмечается, что новые случаи опасной инфекции также были выявлены в Ленинградской области — 79 за прошедшие сутки.

Всего за минувшие сутки в РФ были выявлены 10899 случаев опасной коронавирусной инфекции в 83 регионах страны. Отмечается, что у 43,1% пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. Поправились 3711 человек, 107 умерли.

С начала пандемии в России зафиксировано 232243 случая опасной коронавирусной инфекции. Зарегистрированы 2116 летальных случаев, поправились и были выписаны из больниц 43512 человек.