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Беглов прибыл в больницу Святого Георгия после пожара

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Беглов прибыл в больницу Святого Георгия после пожараСанкт-Петербург, 12 мая.  Губернатор Петербурга Александр Беглов прибыл в больницу Святого Георгия, где утром 12 мая произошел пожар.

Как сообщалось ранее, в результате возгорания погибли пять человек. Причины и обстоятельства трагедии выясняют следователи. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам после пожара».

Беглов прибыл в больницу Святого Георгия после пожараНа месте также работают сотрудники прокуратуры Петербурга. Ход проверки контролирует Генпрокуратура РФ.

Напомним, возгорание возникло на шестом этаже больницы, в отделении реанимации. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. 150 человек были оперативно эвакуированы из больницы, пять человек погибли. Пожар был полностью ликвидирован в 09.40 по московскому времени. После этого пожарные прошли дезинфекцию, пишут Невские новости. 

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