Беглов прибыл в больницу Святого Георгия после пожара

Санкт-Петербург, 12 мая. Губернатор Петербурга Александр Беглов прибыл в больницу Святого Георгия, где утром 12 мая произошел пожар.

Как сообщалось ранее, в результате возгорания погибли пять человек. Причины и обстоятельства трагедии выясняют следователи. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам после пожара».

На месте также работают сотрудники прокуратуры Петербурга. Ход проверки контролирует Генпрокуратура РФ.

Напомним, возгорание возникло на шестом этаже больницы, в отделении реанимации. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. 150 человек были оперативно эвакуированы из больницы, пять человек погибли. Пожар был полностью ликвидирован в 09.40 по московскому времени. После этого пожарные прошли дезинфекцию, пишут Невские новости.