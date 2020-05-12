Несовершеннолетний за рулем иномарки устроил смертельное ДТП в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 мая. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Приозерском районе Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по городу и области.

По имеющейся информации, авария произошла утром 12 мая на трассе Пески — Подгорье. На 32-м километре автотрассы 17-летний водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением. В результате авто вылетело в кювет, опрокинулось и врезалось в дерево, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Подросток погиб на месте от полученных травм, а 30-летний пассажир иномарки был госпитализирован в тяжелом состоянии в одно из медучреждений Северной столицы.

В данный момент сотрудники дорожной полиции выясняют подробные причины и обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что столичные правоохранители задержали пьяного водителя, который сбил ребенка в Одинцовском районе и скрылся с места ДТП, передает РИАМО.