В Ленобласти сквер памяти ВОВ простоял всего семь месяцев

Новый сквер, посвященный памяти воевавшим в Великой Отечественной войне жителям Скребловского сельского поселения, появился в рамках реализации программы «Комфортная городская среда». Его торжественное открытие состоялось 3 сентября прошлого года, но зиму черные стелы с именами воинов не пережили. Еще в марте, когда начал таять снег, местные жители заметили, что на них начала появляться ржавчина, а бетонные основания разрушаются. За помощью они обратились к активистам регионального отделения Общероссийского народного фронта в Ленинградской области. Общественники незамедлительно отреагировали на сигнал и отправились с рейдом в Скреблово.

«Когда мы приехали, то обнаружили, что стелы исчезли из сквера. Как нам рассказали жители поселка, накануне одна из них упала и после этого были демонтированы все», — рассказали в организации.

Пока активисты осматривали территорию, в сквере появились глава местной администрации Елена Шустрова и депутаты, которые объяснили, что подрядная организация, устанавливавшая памятники, проводит их ремонт в рамках гарантийных обязательств и они непременно вернутся в сквер к 9 Мая.

Судя по информации, размещенной на официальном сайте Единой информационной системы закупок, возведение сквера в Скреблово обошлось бюджету в 2 миллиона 400 тысяч рублей. Закупка проводилась у единственного поставщика, и контракт был заключен с ООО «Дорожно-строительная компания «Зеленый град». Картотека арбитражных дел сообщает, что компания являлась участником 60 судебных процессов, а пять дел рассматриваются в данный момент. Кроме того, «Зеленый град» можно найти в базе данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов.

Стелы действительно вернулись на свое место к Дню Победы, и праздник для местных жителей не был омрачен. Насколько качественно проведены ремонтные работы и не возникнут ли новые проблемы, когда срок гарантии истечет, покажет время. Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта пообещали держать на контроле эту ситуацию.