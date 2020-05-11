Синоптики предупредили о похолодании на 17 градусов в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 мая. Синоптики спрогнозировали почти зимние холода 12 мая в Петербурге. Дневная температура воздуха к вечеру может опуститься с плюс 21 градуса до плюс 3 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

Температура воздуха может резко опуститься в Северной столице на целых 17 градусов. Кроме того, во второй половине дня могут выпасть осадки в виде дождя с грозой. Отмечается, что в западных районах Ленобласти может пройти мокрый снег, передает «Пятый канал».

Скорость северного ветра будет достигать 17 метров в секунду. Днем 12 мая в Петербурге и области столбик термометра не поднимется выше плюс 7 градусов. Синоптики предполагают, что такие метеоусловия продержатся в регионе полторы недели.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что с 12 мая резкое похолодание ждет жителей европейской части России, передает «Царьград».