Губернатор Ленобласти заявил, что переболел коронавирусом

Санкт-Петербург, 11 мая. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко успешно поборол коронавирусную инфекцию, однако продолжал работать во время режима самоизоляции. Об этом руководитель региона рассказал в интервью телеканалу ЛенТВ24.

Дрозденко заявил, что болезнь не стала поводом для отказа от работы. Губернатор не мог себе позволить сидеть сложа руки, потому что на начало мая в регионе было запланировано много важных дел, в том числе принятие решения о распределении средств на поддержку предприятий, бизнеса и людей, оказавшихся в трудной ситуации из-за пандемии коронавируса.

Накануне болезни губернатор почувствовал ухудшение самочувствия и тут же обратился за помощью к специалистам. Анализы на коронавирус дали положительный результат, но Дрозденко отказался от госпитализации и продолжил работу в удаленном режиме. На пятый день врачи ему сказали, что болезнь точно будет без осложнения на легкие. После двухнедельного карантина губернатор вернулся к работе.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус выявили еще у 307 жителей Петербурга. Северная столица занимает третье место по числу инфицированных в стране.

За последние сутки в России выявлено 11656 новых случаев коронавируса. Страна поднялась на третье место в мире по числу случаев опасной инфекции, передает «Ридус».