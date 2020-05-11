Врачи выявили коронавирус еще у 307 человек в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 мая. Врачи за минувшие сутки выявили коронавирус еще у 307 жителей Петербурга. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Почти половина новых пациентов не имеет клинических признаков заболевания. Большая часть новых случаев опасной инфекции была выявлена в Москве и области. Северная столица занимает третье место по числу инфицированных в стране, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Всего за последние 24 часа в России были выявлены 11656 новых случаев опасной коронавирусной инфекции в 84 регионах страны. Стоит отметить, что за прошедшие сутки более пяти тысяч человек побороли опасное заболевание и были выписаны из больниц, 94 скончались, передает «Дейта».

С начала пандемии в РФ выявлено 221344 случая коронавируса. Поправились и были выписаны после полного выздоровления 39801, умерли — 2009.