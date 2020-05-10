Петербуржцам объяснили, какие маски нужно носить с 12 мая, чтобы не получить штраф

Санкт-Петербург, 10 мая. С 12 мая в Петербурге начинает действовать масочный режим. Горожане будут обязаны носить маски и перчатки в общественных местах. Власти города разъяснили, какие маски нужно надевать, чтобы избежать штрафа.

Комитет по вопросам правопорядка и безопасности отмечает, что средства индивидуальной защиты необходимо носить в магазинах, на улице и в общественном транспорте. Жителям Петербурга советуют надевать медицинские маски, респираторы или другие текстильные изделия, которые способны обеспечить защиту дыхательных путей. На руках обязательно должны быть перчатки.

За игнорирование этих требований, предусмотрен штраф в размере 4 тыс. рублей.

Отмечается, что средства индивидуальной защиты можно будет приобрести и в метро.

Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом в Петербурге достигло 7,4 тыс. человек. За минувшие сутки в городе было выявлено 414 случаев, излечились 12 человек. Общее количество смертей с начала эпидемии — 53.