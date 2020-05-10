Настоятель храма Апостола Петра в Петербурге скончался в 59 лет

Санкт-Петербург, 10 мая. Настоятель храма Апостола Петра Александр Воскобойников скончался в Петербурге, сообщили в митрополии города.

Воскобойников ушел из жини 9 мая, ему было 59 лет. Информации о причине смерти пока нет. Митрополит Петербургский Варсонофий выразил соболезнования семье Воскобойникова.

В митрополии отметили, что протоиерей внес большой вклад в строительство храма и создание общины. Воскобойников смог сплотить вокруг себя много детей и молодежи, которые с удовольствием посещали церковь.

По словам Варсонофия, протоиерей пользовался авторитетом у всех прихожан. Он распространял религиозное знание и помогал людям прийти к Богу.