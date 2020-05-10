Власти Петербурга назвали сумму штрафа за отсутствие маски

Санкт-Петербург, 10 мая. Власти Петербурга напомнили о штрафах за несоблюдение масочного режима. За нарушение грозит взыскание в размере 4 тысяч рублей.

С 12 мая горожане обязаны надевать маски и перчатки в местах общего пользования. За соблюдением карантинных мер будут наблюдать правоохранители.

В качестве маски можно использовать респираторы, медицинские маски и сделанные своими руками. Маски должны защищать органы дыхательной системы.

В Смольном напомнили, что купить средства защиты можно в подземке. В Петербурге до конца месяца продлен режим самоизоляции.

Школы и детские сады работают в дистанционном режиме. В городе растет число медиков, которые находятся на больничном. Их заменят студентами медицинских учреждений.