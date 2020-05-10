Полицейский вместе с задержанным погибли в ДТП в Новгородской области

Санкт-Петербург, 10 мая. Два человека погибли и один пострадал в ДТП в Новгородской области, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Как пояснили в ведомстве, правоохранители задержали в Новгородской области двух подозреваемых в похищении мужчины в Петербурге. По пути в отдел полиции УАЗ, в котором находились полицейские и задержанный, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП главный подозреваемый и один сотрудник полиции Приморского района получили смертельные травмы. Они скончались на месте происшествия. Еще одного правоохранителя госпитализировали.

Еще одно серьезное ДТП произошло в Петербурге 10 мая. На перекрестке улицы Есенина и проспекте Просвещения столкнулись три автомобиля, один человек погиб, еще двое получили травмы.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти столкнулись пять автомобилей, скончался 60-летний мужчина, еще двое пассажиров ранены.