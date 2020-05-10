В Петербурге за сутки выявили более 400 новых случаев коронавируса

Санкт-Петербург, 10 мая. Число инфицированных коронавирусом в Петербурге достигло 7404 человек, сообщили в оперштабе по мониторингу.

За последние сутки в городе на Неве выявили еще 414 случаев, выздоровели 12 человек. Общее количество смертей с начала эпидемии — 53.

Лаборатории города увеличили объемы тестов на коронавирус. По данным на 9 мая, проверили более девяти тысяч человек. Тесты на вирус также начали делать бесплатно в пяти центрах томографии.

С 11 мая начнется торговля масками и перчатками в метро, поскольку уже 12 мая вступит в силу масочный режим. Использовать средства защиты нужно в магазинах, аптеках, транспорте.

Эпидемия коронавируса повлияла на спрос на отдельные категории товаров. Продукты питания и товары первой необходимости продолжают покупать в том же объеме, а вот продажи электроники сократились на 28%.

Объем продаж спортивных товаров вырос на 133%, что связано с самоизоляцией. Россияне стараются заниматься спортом дома, им необходимо даже самое простое оборудование — скакалки, обручи, гантели.