Петербуржцев обяжут носить маски и перчатки в общественных местах

Санкт-Петербург, 10 мая. Жители Петербурга с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки в общественных местах, включая магазины и транспорт, сообщает пресс-служба администрации города.

«С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук», — сообщают в администрации.

До 11 мая просьба носить маски и перчатки носила рекомендательный характер.

Ранее «Известия» сообщали, что ограничения и запреты в рамках режима повышенной готовности в условиях пандемии коронавируса продлены в Петербурге до 31 мая. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

По последним данным, в Петербурге инфицированы 6,9 тыс. человек, из них выздоровело 1,6 тыс. пациентов.

Недавно стало известно, что специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ в ближайшее сдадут в эксплуатацию сразу 6 многофункциональных медицинских центров. Медучреждения для лечения коронавируса будут открыты в Подольске, Смоленске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Новосибирске и Оренбурге.