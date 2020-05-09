Беглов осмотрел историческое бомбоубежище Смольного

Санкт-Петербург, 9 мая. Губернатор Петербурга Александр Беглов в День Победы осмотрел экспозицию в бомбоубежище Смольного.

Бункер Жданова был открыт больше года назад. Выставка посвящена истории правительства Петербурга в годы войны. Посетители могут увидеть, в какой обстановке работали власти города во время блокады.

«Руководить осажденным городом, распределять крохи продовольствия – это была очень непростая задача», — сказал Беглов.

По его мнению, управление Ленинградом — феномен мировой истории. Беглов уверен, что петербуржцы извлекут максимум из уроков мужества, которые прошли блокадники.

Часть бомбоубежища полностью восстановили к 75-летию Победы. Интересна обстановка в кабинете первого секретаря Ленинградского обкома Андрея Жданова.

Жданов родился в 1896 году на Украине в семье профессора богословия, окончил Тверское реальное училище и Российский аграрный университет имени Тимирязева.

Входил в состав Политбюро ЦК, до 1944 года входил в Военный совет Ленинградского фронта. Умер в 1948 году от инфаркта. Его похоронили у Кремлевской стены.