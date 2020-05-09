Подаренный Бегловым старинный громкоговоритель установили в «Ленрезерве»

Санкт-Петербург, 9 мая. Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил филиал «Ленрезерва», где ему показали обновленную экспозицию.

В январе Беглов подарил музею громкоговоритель 1936 года выпуска. Устройство было изготовлено на заводе имени Калинина. В День Победы громкоговоритель украсил один из стендов.

По мнению Беглова, только стойкость ленинградцев помогла городу преодолеть тяжелые годы войны. Он подчеркнул, что эти уроки мужества помогут проявить терпение во время эпидемии коронавируса.

Сотрудники музея показали губернатору подлинные экспонаты, мемуары блокадников и письма с фронта.

К Дню Победы Беглов загрузил фотографии членов семьи, которые не вернулись с войны, в банк шествия «Бессмертного полка». Участниками патриотического проекта стали почти три миллиона россиян.

Ранее сообщалось, что активисты «Молодежки ОНФ» предложили россиянам вечером 9 мая включить лампы в окнах, присоединившись к акции «Свет Победы».