Беглов принял участие в шествии «Бессмертного полка» в память о погибших родных

Санкт-Петербург, 9 мая. Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка». Он добавил, что его семья потеряла на войне 22 человека.

Глава города подчеркнул, что 9 мая — это возможность еще раз поблагодарить всех павших солдат за мирное небо над головой.

«День Победы — это великий праздник, он всенародный. И в то же время очень личный, потому что война коснулась каждой семьи», — сказал Беглов в обращении к петербуржцам.

Он отметил, что власти города готовили большую программу, пригласили много гостей на парад Победы. Тысячи горожан мечтали пройти по Невскому 9 мая, но торжества пришлось перенести.

Беглов отметил, что горожанам ничто не помешает услышать музыку военных лет из репродукторов, залпы орудий над Невой. Кроме того, десятки онлайн-акций проходит в России в День Победы.

Известные спортсмены зачитали стихи Твардовского о Ржевской битве. Медики поблагодарили ветеранов за достойный пример и готовность отдать свою жизнь ради будущих поколений.

Росгвардейцы исполнили Гимн Победы на разных языках России. По телевизору показывают концерты с песнями военных лет, в Youtube театры транслируют праздничную программу.