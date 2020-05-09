Милонов и Соловьев поздравили ветеранов Петербурга с Днем Победы

Санкт-Петербург, 9 мая. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов и актер Илья Соловьев поздравили ветеранов Петербурга, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Акцию провели для ветеранов Пушкинского района к 75-летию Победы. Им вручили подарочные и продуктовые наборы.

«Это наша такая традиция — собираемся как частные лица, на свои деньги приобретаем нужные товары, кому что-то вкусное, кому лекарства, кому-то что-то особенное и обходим несколько адресов», — рассказал Милонов.

Депутат добавил, что ветеранов поздравили, соблюдая все необходимые меры защиты. Несмотря на эпидемию, Милонов оптимистично смотрит в будущее.

«Фашистов победили, да и вирус победим, говорили мне ветераны», — сказал депутат.

Одним из первых россиян с днем Победы поздравил президент Владимир Путин, он принял участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка».

Глава государства пообещал, что россияне еще пройдут по брусчатке Красной площади и увидят парад. Путин призвал сохранить память и уважение к тем, кто отдал свою жизнь за Родину.