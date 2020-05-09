Беглов возложил цветы к монументу защитникам Ленинграда

Санкт-Петербург, 9 мая. Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в церемонии возложения цветов к монументу защитникам Ленинграда.

Церемония посвящена 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Память героически погибших солдат почтил полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, глава общества ветеранов войны и труда Василий Волобуев.

В День Победы зажгли огонь на Ростральных колоннах. В течение праздничного дня в Петербурге будут звучать песни военных лет.

В 19.00 горожанам покажут праздничный концерт на телеканале «Санкт-Петербург». Зрители услышат любимые песни прошлых лет в исполнении известных артистов.

9 мая по всей стране проходит множество онлайн-мероприятий, приуроченных к Дню Победы. Николай Басков, Зара, Григорий Лепс и другие музыканты записали песню о войне.

Шоумен и телеведущий Сергей Светлаков опубликовал в соцсетях ролик на песню «Катюша», который он сделал для ветерана Владимира Георгиевича.