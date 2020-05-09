Ростральные колонны в Петербурге зажгли в честь Дня Победы

Санкт-Петербург, 9 мая. Огонь зажгли на Ростральных колоннах в Петербурге в честь Дня Победы, говорится в сообщении на сайте городской администрации.

Факелы зажгли утром, огонь будет гореть до полудня. Петербуржцы также увидят огонь на Ростральных колоннах в 17.00.

В Петербурге огни на колоннах зажигают только по праздникам. Эта традиция началась в 1957 году.

Глава Петербурга Александр Беглов возложил цветы к памятнику защитникам Ленинграда. Он почтил минутой молчания память героически сражавшихся советских солдат.

Активисты организации «Волонтеры Победы» вручили ветеранам письма от школьников. Они поздравили 50 тысяч человек по всему миру.

К празднованию Дня Победы присоединились в Германии. В Берлине в парке Тиргартен местные жители возложили цветы в знак уважения к подвигу советских солдат, спасших мир от фашизма.