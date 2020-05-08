Филиал «Ленрезерва» у Пискаревского кладбища в Петербурге откроют 9 Мая

Санкт-Петербург, 8 мая. Филиал «Ленрезерва» у Пискаревского мемориального кладбища в Петербурге откроют 9 Мая. Сегодня там идут последние приготовления к церемонии открытия в онлайн-формате.

Директор музея Анатолий Бернштейн рассказал, что все желающие могут стать участниками интерактивной экскурсии, которая включит в себя рассказ о военной технике и посещение основных экспозиций. Выставка посвящена первой блокадной зиме. Она разделена на несколько зон — блокадное радиовещание, карта кольца блокады, работа пожарных в блокадном городе.

Отмечается, что экспозиция была собрана за три месяца. Выставка состоит только из аутентичных вещей блокадных лет. Экспозиция имеет аудиовизуальное сопровождением — звучит голос музы блокадного Ленинграда — Ольги Берггольц, которая читает стихи, передает «Петербургский дневник».

Павильон у Пискаревского кладбища был выкуплен музеем «Ленрезерв» по просьбе губернатора Петербурга Александра Беглова. Стоит отметить, что в процессе создания экспозиций специалисты учитывали мнения и пожелания блокадников.