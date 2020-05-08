Захоронение 134 советских военнопленных нашли в Ленинградской области

Санкт-Петербург, 8 мая. Захоронение 134 советских военнопленных, которые содержались в лагере «Дулаг-320» в годы Великой Отечественной войны, нашли в Ленобласти. Следственный комитет РФ начал проверку по данному факту.

Отмечается, что следователи принимали участие в поиске захоронений красноармейцев времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Лужском районе Ленобласти.

Летом 1941 года немцы оккупировали данную территорию и сделали ее своей тыловой базой. В первые же дни на территории Луги был организован пересыльно-фильтровочный лагерь «Дулаг-320» для советских военнопленных с жестоким режимом содержания. По имеющейся информации, в лагере содержались бойцы 41-го стрелкового корпуса.

«В ходе проведенных поисковых мероприятий обнаружены костные останки 134-х советских военнопленных, фрагменты военного обмундирования, обуви, личные вещи, монеты 33-40 годов СССР, печать», — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются поисковые работы для обнаружения мест захоронений, а также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.