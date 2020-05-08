День Победы 9 мая 2020 в Петербурге: парад, «Бессмертный полк» и салют, работа метро

Пандемия коронавируса, захватившая всю планету, к сожалению, внесла коррективы в празднование великого юбилея — 75-й годовщины Победы СССР в Великой Отечественной войне. Память о войне дня нашего народа священна, в том числе для жителей Петербурга — потомков тех, кто пережил страшную 900-дневную блокаду Ленинграда, унесшую до полутора миллиона жизней.

К сожалению, в этом году в связи с сохранением режима самоизоляции в Петербурге 9 мая будут закрыты все городские мемориальные кладбища, в том числе знаменитое Пискаревское. Не будет традиционных встреч с ветеранами и других массовых мероприятий. Нахождение на улицах без уважительной причины может повлечь за собой административную ответственность.

Торжества в честь 75-летия Победы в нашем городе состоятся позже, когда позволит эпидемиологическая обстановка.

Праздничные мероприятия 9 мая 2020 года в Петербурге

В этом году военный парад 9 мая в Петербурге все-таки состоится, но только его морская и воздушная часть. За авиашоу можно будет наблюдать из окон и с балконов, а также по ТВ и по онлайн-трансляции Федерального агентства новостей.

Все остальные мероприятия, в том числе любимые народом концерты переместятся в онлайн. В онлайн-режиме пройдет и народная акция «Бессмертный полк», в которой традиционно принимает участие более миллиона жителей Петербурга. Чтобы присоединиться к акции, нужно загрузить фотографию «своего» ветерана на сайте мероприятия. Трансляция виртуального «Бессмертного полка» начнется в 11.00 по телевидению, на площадках онлайн-кинотеатров и в социальных сетях.

Одним из важнейших событий праздника станет акция «Окно Победы»: петербуржцы откроют окна или выйдут на балконы, чтобы вместе исполнить песню «День Победы».

Праздничный салют

Увы, в этом году в Петербурге 9 мая не состоится и праздничный фейерверк, который привлекает на невские берега десятки тысяч горожан и гостей города. Онлайн-трансляцию праздничного фейерверка покажет ФАН.

Однако артиллерийский салют состоится, заявили в Минобороны. Будут даны тридцать залпов, орудия по традиции установят на пляже Петропавловской крепости. Начало в 22.00.

Работа метрополитена в Петербурге 9 мая 2020 года

Метро в Петербурге 9 мая будет работать по «карантинной» схеме — все станции закрываются на вход в 22 часа, некоторые вестибюли и станция «Новокрестовская» полностью закрыты. Действие льготных проездных документов приостановлено до особого распоряжения.