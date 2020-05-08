Беглов от имени всех петербуржцев возложил цветы у монумента на Пискаревском кладбище

Санкт-Петербург, 8 мая. Губернатор Петербурга Александр Беглов в преддверии Дня Победы от имени всех петербуржцев возложил цветы к Вечному огню и монументу на Пискаревском кладбище. Об этом говорится на официальном сайте Смольного.

Стоит отметить, что из-за пандемии коронавируса пришлось отменить торжественно-траурную церемонию, которая каждый год проходит у монумента «Мать-Родина». По словам губернатора, это и ряд других публичных мероприятий пришлось отменить, чтобы не нарушать предписания главного санитарного врача.

«Санкт-Петербург-Ленинград всегда широко и красиво отмечал День Победы. Мы поздравляли ветеранов на улицах и площадях, жители и гости города выходили на акцию Бессмертного полка. Разворачивали полевые кухни, давали праздничный салют над Невой», – отметил Беглов.

Беглов добавил, что горожанам сегодня нужно набраться терпения, чтобы сохранить жизни родных и близких. Он подчеркнул, что в городе обязательно будет выбран день для празднования главного события — Дня Победы.