В Петербурге коронавирус за сутки выявили у 375 жителей

Санкт-Петербург, 8 мая. Врачи за прошедшие сутки выявили коронавирусную инфекцию еще у 375 человек в Петербурге. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что Северная столица находится в тройке лидеров по числу выявленных случаев в РФ. На первом месте по-прежнему остается Москва, где за стуки коронавирус был выявлен у 5846 человек. Затем идет Московская область — 918 случаев за сутки.

Всего за минувшие стуки в РФ выявили 10699 новых случаев коронавируса. Отмечается, что 48,9% новых инфицированных не имели клинических проявлений болезни. Успешно побороли заболевание и были выписаны из больниц 2805 пациентов, 98 скончались.

С начала пандемии в стране выявили 187859 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число выздоровевших достигло 26608, умерли 1723.