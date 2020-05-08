Смертельное ДТП с участием пяти машин произошло на трассе в Ленобласти

Санкт-Петербург, 8 мая. Массовое дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе «Красное Село — Гатчина — Павловск» в Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По имеющейся информации, авария произошла вечером 7 мая. Водитель за рулем иномарки Opel выехал на полосу встречного движения, что привело к столкновению сразу пяти автомобилей. В результате инцидента два человека получили ранения. Позже, во время транспортировки на карате скорой помощи, скончался 60-летний мужчина.

Отмечается, что виновник ДТП скрылся с места преступления, однако позже вернулся к месту аварии. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».