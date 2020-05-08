Пенсионерку избили и изнасиловали в Ленинградской области

Санкт-Петербург, 8 мая. Мужчина избил и изнасиловал пенсионерку во время распития спиртных напитков в Ленобласти. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, женщина 1962 года рождения распивала алкогольные напитки с малознакомым мужчиной в одной из квартир по улице Партизанская. В какой-то момент мужчина 1974 года рождения стал избивать пенсионерку. Женщине потребовалась госпитализация, врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму и закрытый перелом предплечья.

Кроме того, во время осмотра пострадавшей специалисты выяснили, что она была изнасилована. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ. Предполагаемый преступник был задержан правоохранителями и помещен в изолятор временного следствия.