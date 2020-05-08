Молодого человека задержали за половое сношение с несовершеннолетней в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 мая. Молодой человек в течение нескольких месяцев совершал половые сношения с несовершеннолетней девушкой в Петербурге. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

С заявлением к правоохранителям обратилась мать пострадавшей девушки. По ее словам, 21-летний молодой человек в своей квартире в Приморском районе города в течение нескольких месяцев совершал половые сношения с ее дочерью 2003 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ. Подозреваемого в совершении преступления задержали. С молодого человека взяли подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что в одной из столичных квартир двое мужчин избили свою знакомую и изнасиловали ее, они были оперативно задержаны, передает РИАМО.